Czy powstanie Sherlock Holmes 3 z Robertem Downeyem Jr. w roli głównej? Aktualizacja

Pierwsza część Sherlocka Holmesa z Robertem Downeyem Jr. zadebiutowała w 2009 roku, czyli 16 lat temu. Film osiągnął duży sukces i zarobił ponad 500 milionów dolarów na świecie przy budżecie wynoszącym zaledwie 90. Dwa lata później zadebiutował sequel Gra cieni, który miał podobne wyniki w kasie biletowej.

Wydawałoby się więc, że kontynuacja jest nieunikniona. Niestety, prace nad 3. częścią Sherlocka Holmesa z Robertem Downeyem Jr. trwają od lat i nie wydają się posuwać do przodu nawet o milimetry. Nie tylko fani są z tego powodu nieszczęśliwi. Jared Harris, który w serii grał profesora Moriarty'ego, w rozmowie z portalem The Direct również wyraził swoje niezadowolenie.

Sherlock Holmes 3 - aktualizacja

The Direct spytało Jareda Harrisa o to, czy ma jakieś informacje o Sherlocku Holmesie 3 w związku z tym, że film ciągle pojawia się w bazie IMDb, co sugeruje, że go nie anulowano. Aktor odpowiedział:

Tak. Ciągle jest usuwany z bazy, a potem ktoś go dodaje. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Nikt ze mną nie rozmawia na ten temat. Naprawdę chciałbym, by ludzie przestali mnie pytać o ten projekt. Powinien tam być, ale tak naprawdę, nic nie wiem, bo nikt mi nic nie mówi.

Początkowo film miał zadebiutować w grudniu 2020 roku. Na reżysera wybrano Dextera Fletchera. Potem data premiery została przesunięta na 2021 rok. Kolejny rok po tym terminie, Fletcher powiedział portalowi Collider, że opóźnienie wynika z pandemii i myśli, że produkcja powstanie, gdy tylko ludzie znów będą mogli podróżować i nie będą uwięzieni w swoich domach. Jak wiemy, tak się nie stało.

Nie da się jednak ukryć, że słowa Jareda Harrisa nie napawają optymizmem. Od premiery Gry cieni minęło 14 lat, a wciąż nie ma żadnych konkretów na temat sequela. I jak widać, aktorzy również nie mają pojęcia, jaki jest aktualnie status projektu.

