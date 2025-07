Jak rekrutowano do Inkwizycji w Star Wars - nowy haczyk Rozkazu 66. Anakin nie był jedyny

fot. Lucasfilm Ltd.

Inkwizycja w oficjalnym kanonie Gwiezdnych Wojen to organizacja działająca dla Imperium i kontrolowana przez Dartha Vadera, także przez niego szkolona, której zadaniem było wyłapywanie uciekinierów Jedi po Czystce i Rozkazie 66. Po raz pierwszy przedstawiono ich w animowanym serialu Star Wars: Rebelianci, którego 3. sezon oryginalnie miał skupiać się nie tyle na losach Dartha Maula i Mandalore, ale właśnie na Inkwizytorach. Twórca serialu, Dave Filoni, sam to przyznał przy wielu okazjach.

Chociaż kreskówka tego nie dokonała, a Inkwizytorzy do tej pory jawili się jako prosta przeszkoda na drodze, ale na pewno nie ciekawe i pogłębione postaci (może poza rzadkimi przypadkami, jak Wielki Inkwizytor czy Druga Siostra w Star Wars Jedi: Upadły zakon), nowa książka rzuciła światło na proces rekrutacji Inkwizytorów w szeregi organizacji. Do tej pory wiedzieliśmy o tym, że Jedi łapano, torturowano i łamano ich umysły, by przeciągnąć ich na swoją stronę. Podsycano też ich żądzę, strach i niepewność.

Książka Inquisitor: Rise of the Red Blade autorstwa Delilah S. Dawson z 2023 roku przedstawił losy Jedi o imieniu Iskat Akaris, która przed Rozkazem 66 przejawiała oznaki niezadowolenia z powodu sposobu funkcjonowania Zakonu. Książka ujawniła też, że Palpatine posiadał specjalnych agentów w Świątyni Jedi, którzy zajmowali się przeciąganiem Padawanów na Ciemną Stronę Mocy, podobnie do tego, jak on zrobił to z Anakinem. Losy Akaris pokazują też, że nie wszystkich Jedi spotkał ten sam los w momencie wydania Rozkazu 66. Niektórych oszczędzono, a potem wcielono w szeregi Inkwizycji do dalszego treningu. To oznacza, że chipy w głowach klonów miały też opcję, aby konkretnych Jedi oszczędzić z masakry.

