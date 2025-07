„Wiesz, że jesteś łajdakiem” – Charlize Theron ostro o reżyserze, z którego przesłuchania uciekła

Reklama

Charlize Theron podczas promocji swojego nowego filmu The Old Guard 2 wystąpiła w podcaście Call Her Daddy. Została spytana o casting, podczas którego reżyser ponoć zachowywał się wobec niej niestosownie. Po raz pierwszy opowiedziała o tym incydencie w kwietniu 2019 roku na łamach The Howard Stern Show. Kazano jej iść na przesłuchanie w sobotni wieczór do domu filmowca, w którym rzekomo czekał na nią w piżamie i od razu położył rękę na jej kolanie. Natychmiast wyszła.

Nie wiedziałam, jak wygląd proces przesłuchania – powiedziała Charlize Theron w podcaście Call Her Daddy. – Ani jak w ogóle wygląda zostanie aktorem. Moja agencja przekazała mi, że w sobotni wieczór odbędzie się casting do filmu. To był dom reżysera. Na pewno jakiś cichy głos we mnie mówił mi, że to jest nie w porządku. Ale inny szeptał jednocześnie: „Może to normalne, nie wiesz tego”.

Charlize Theron: „wiesz, że jesteś łajdakiem”

Nigdy nie zdradziła imienia reżysera. Twierdzi, że to nie dlatego, że chce go chronić – tylko zależy jej, by ta historia nie była o nim. Dodała, że po wypowiedzi w The Howard Stern Show filmowiec odezwał się do niej. Ponoć wiedział, że mówiła o nim i trochę się zestresował. Według aktorki napisał do niej list, w którym próbował wyjaśnić swoje zachowanie, tłumacząc się, że musiała go źle zrozumieć. Zdaniem gwiazdy to klasyczna taktyka osób takich jak on i po prostu bał się, że zdradzi jego nazwisko.

Nie powiem nawet na głos twojego imienia, ponieważ wiesz, że jesteś łajdakiem. Wiesz, że chodziło mi o ciebie. Jeśli ktokolwiek mnie o niego spyta, będę całkowicie szczera — i on o tym wie. Trochę podoba mi się fakt, że musi ciągle być czujny i stresuje się, że coś powiem. Nie wie, kiedy to nastąpi. Naprawdę mi się to podoba.

Charlize Theron podsumowała:

Nigdy nie pozwolę, żeby jakiś sk****el kiedykolwiek się mną tak bawił, ale czasem takie sytuacje biorą cię zupełnie z zaskoczenia. Tak naprawdę nigdy nie miałam dostać roli tej nocy. Zdałam sobie z tego sprawę natychmiast, jak wyszłam z tego domu. Nie chcieli mnie, bo miałam wnieść jakąś wartość do filmu. Ceniono mnie tylko z jednego powodu.