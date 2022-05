Obi-Wan Kenobi - nowe zdjęcie. Mistrz Jedi w końcu z mieczem świetlnym

fot. Lucasfilm

Obi-Wan Kenobi doczekał się nowego wywiadu reżyserki Debory Chow udzielonego portalowi Entertainment Weekly. Poruszono kilka interesujących tematów, jak choćby dlaczego serial Obi-Wan Kenobi rozgrywa się 10 lat po Zemście Sithów. Chow tłumaczy, że chodziło im o osadzenie tego dokładnie pomiędzy obydwoma trylogiami, a wiemy, że jest to okres 19 lat. To pozwoli im pokazać przemianę Obi-Wana w tego znanego nam z części IV.

Obi-Wan Kenobi - jaka to historia?

- To historia o Obi-Wanie. W większości chcemy opowiedzieć o jego drodze, jaką przeszedł od końca Zemsty Sithów z całym tym bólem i tragedią, która miała miejsce, do stania się spokojną wersją Aleca Guinness z Nowej nadziei. Chcemy pokazać ten okres przejściowy.

Zapowiada,że osobiście dla Obi-Wana i galaktyki jest to mroczny okres. Dla niej jest to interesujące, bo w tym czasie Imperium rośnie w siłę.

- Historia rozgrywa się po Rozkazie 66, więc większość Jedi została zabita. Na wielu z nich polują Inkwizytorzy. To więc mroczny czas dla bycia Jedi i dlatego większość ukrywa się lub nie żyje. 10 lat później w jego przypadku mierzymy się ze skutkami Rozkazu 66 wykonanego przez Anakina, którego jak sądzi zabił. Wszyscy jego przyjaciele ukrywają się. To trudny czas dla Obi-Wana.

Przyznaje, że jak nie jest czegoś pewna w związku z kanonem Gwiezdnych Wojen, od razu pyta Dave'a Filoniego, który wie wszystko i jest chodzącą encyklopedią Star Wars.

A jakie będą walki na miecze świetlne? Według Haydena Christensena są one w stylu tego, co widzieliśmy w prequelach, niż tych z Oryginalnej Trylogii.

Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor i wielbłąd

Aktor w rozmowie z Empire wspomina, że gdy na końcu części III jechał na eopie do Owena i Beru Larsów, by im dać dziecko, na planie była to pokryta blue screenem machina. W serialu jego wierzchowska gra wielbłąd, którego bardzo polubił, a którego kariera filmowa dobiega końca. Opowiada, że prawie zabrał go do domu, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło.

Obi-Wan Kenobi - premiera światowa odbędzie się 27 maja 2022 roku w Disney+. Pierwsze cztery odcinki trafią do Polski 14 czerwca wraz ze startem platformy. Ostatnie dwa będą co tydzień w środę.