Fantastyczna Czwórka wkrótce w Marvel Rivals! Tak wygląda pierwsza rodzina Marvela w grze

fot. NetEase Games

Reklama

Niedawno do sieci wyciekła spora lista postaci, które w mniej lub bardziej odległej przyszłości mają pojawić się w grze Marvel Rivals. Teraz zaś sami deweloperzy zapowiedzieli nową zawartość, która trafi do gry wraz z premierą 1. sezonu. Wśród nowych elementów znajdą się także kolejne grywalne postacie, a konkretnie członkowie Fantastycznej Czwórki.

Do wpisu opublikowanego w serwisie X załączono grafikę, na której można zapoznać się z wyglądem wszystkich członków grupy superbohaterów. Widzimy, że Pan Fantastyczny, Stwór, Niewidzialna Kobieta, Ludzka Pochodnia oraz H.E.R.B.I.E. wyglądają bardzo podobnie do swoich komiksowych odpowiedników i twórcy nie zdecydowali się na żadne istotne zmiany w ich designie. Ujawniono również, że już 6 stycznia do sieci ma trafić zwiastun i prawdopodobnie to w nim będziemy mogli zobaczyć tych herosów w akcji.

ROZWIŃ ▼

Oprócz tego w grze pojawiły się nowe skórki dla Moon Knighta oraz Squirrel Girl. Poniżej możecie zobaczyć, jak się prezentują.

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼