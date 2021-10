Ostatni pojedynek - Matt Damon o tym, jak powstało epickie starcie z filmu

fot. materiały prasowe

Ostatni pojedynek to nowy film Ridleya Scotta. Nie będzie to spoilerem, gdy napisze, że widowisko kończy się epickim starciem między bohaterami granymi przez Matta Damona i Adama Drivera. Damon w trakcie konferencji prasowej filmu stwierdził, że w trakcie researchu i przenoszenia książki Erica Jagera na ekran, tytułowy pojedynek okazał się zdecydowanie niekinową sekwencją. Pisarz skrupulatnie wyjaśnił starcie i dokładnie jak do niego doszło w historii. Ciężkie zbroje wyglądały wówczas jak metalowe puszki i jedynym, co pozwalało widzieć coś rycerzowi był mały otwór w hełmie. To nie wyglądałoby dobrze na ekranie.

Wobec tego Ridley Scott postanowił zostawić fundament pojedynku. Trzy potyczki, a potem rycerze schodzą z koni i walczą na śmierć i życie. Ale żeby starcie było bardziej widowiskowe, koordynator kaskaderów, Rob Inch, wymyślił choreografię walki. Przy tym Damon twierdzi, że zachowano ducha pojedynku i wszystko, to, co się dokładnie wydarzyło w trakcie starcia, w tym linijki dialogu.

Ponadto zadebiutował nowy materiał za kulis filmu:

Ostatni pojedynek - film można już oglądać na ekranach polskich kin.