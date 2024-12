Serial Warhammer 40,000 dla Amazon oficjalnie rusza z produkcją. Henry Cavill potwierdza

fot. Wikimedia Commons: Gage Skidmore / IMDb

Reklama

W grudniu 2022 roku ogłoszono, że Games Workshop i Amazon wyprodukują serial w uniwersum Warhammera 40,000, nad którym pieczę miał sprawować Henry Cavill, czyli wielki fan całej serii. Miał zostać producentem, a także być gwiazdą produkcji, która zapoczątkowałaby nowe, wielkie, telewizyjne uniwersum. Lata jednak mijały, a o projekcie nie mówiło się za wiele. Z kolei w zeszłym roku okazało się, że Amazon MGM Studios i Games Workshop mają czas do grudnia 2024 roku, aby dogadać ze sobą wszystkie kwestie kreatywne, bo w przeciwnym wypadku produkcja nie ruszy naprzód. W swoim raporcie finansowym Games Workshop poinformowało, że współpraca z Amazon Studios opiera się na kluczowym porozumieniu w sprawie „wytycznych dotyczących spraw kreatywnych”, które muszą zostać uzgodnione do grudnia 2024 roku. Amazon w ramach partnerstwa miał mieć wyłączne prawa do produkcji filmów i seriali osadzonych w uniwersum Warhammera 40,000.

Henry Cavill potwierdza rozpoczęcie prac nad serialem

Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo wygląda na to, że udało się zawrzeć porozumienie. Tak informuje Deadline, którego źródła twierdzą, że podjęto decyzję o ruszeniu z produkcją pierwszego serialu w tym świecie z Henrym Cavillem pełniącego rolę głównej gwiazdy i producenta wykonawczego. Jest to zasługa scenariusza napisanego przez zespół. Na ten moment nie ogłoszono showrunnera. Doniesienia potwierdził Henry Cavill na swoim Instagramie, który umieścił następujący wpis:

Mój niesamowity zespół i ja, razem z geniuszami z Games Workshop, pracowaliśmy aby znaleźć sposób na przedstawienie wspaniałości świata Warhammera. Razem wertowaliśmy różne postaci, stare teksty i tomy. Wspólnymi siłami udało nam się znaleźć fantastyczne miejsce na rozpoczęcie naszego uniwersum, co zostało uzgodnione na najwyższym szczeblu przez Amazon i Games Workshop.

Lista wszystkich adaptacji gier w produkcji