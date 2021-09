Gladiator 2 - kiedy ruszą prace? Ridley Scott daje odpowiedź

fot. materiały prasowe

Ridley Scott ma 83 lata, a cały czas utrzymuje bardzo wysokie tempo pracy. W 2021 roku na ekranach zobaczymy jego dwa filmy i oba zapowiadają się na wielkie kino. Dramat kostiumowy Ostatni pojedynek oraz oparty na faktach House of Gucci.

Podczas wywiadu promocyjnego udzielonego portalowi Empire, że niebawem rusza na plan superprodukcji Kitbag o Napoleonie Bonaparte, który opowie o jego relacji z Józefiną. Zwraca uwagę, że Napoleon i Józefina potrzebowali siebie wzajemnie. Jego zdaniem udało im się to uchwycić w scenariuszu. Główne role grają Jodie Comer i Joaquin Phoenix.

Gladiator 2 - kiedy zdjęcia?

Scott wyjawił, że prace na planie Gladiatora 2 ruszą od razu po tym, jak skończy Kitbag. Tłumaczy, że scenariusz sequela jest obecnie pisany, a to oznacza, że historia została już opracowana. Można więc oszacować, że prace nad Gladiatorem 2 ruszą na przełomie 2022 i 2023 roku. Według Scotta wówczas projekt będzie gotowy do kręcenia, a to oznacza, że ciut wcześniej ruszy pre-produkcja.

Szczegóły fabuły Gladiatora 2 nie są znane. Wiemy jedynie, że bohaterem będzie Lucjusz, który w pierwszej części był dzieckiem.

Ostatni pojedynek - premiera 15 października w polskich kinach, Natomiast Dom Gucci trafi na ekrany 24 listopada