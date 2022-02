Peacemaker - John Cena nie przeczytał żadnego komiksu o swojej postaci. Aktor podał przyczynę

HBO Max

Peacemaker to serial HBO Max, który jest spin-offem filmu Legion samobójców: The Suicide Squad. Za scenariusz i reżyserię odpowiada James Gunn, podobnie jak to było z kinową superprodukcją. Fabuła skupia się na tytułowym bohaterze, w którego wciela się John Cena. Znany wrestler i aktor przyznał w podcaście Podly, że nie spodziewał się powrócić do roli w DCEU. Tak skomentował ten powrót:

Widzieliśmy mały debiut człowieka, który za wszelką cenę chciał zachować pokój w Legionie samobójców: The Suicide Squad. Zgaduję, że James Gunn pomyślał, że jest jeszcze historia do opowiedzenia wokół tego etosu i tej postaci. Myślałem, że w Legionie samobójców: The Suicide Squad zobaczymy Peacemakera po raz ostatni, ale pojawił się również w serialu.

Serial Peacemaker udowadnia, że główny bohater wcale nie jest taki zły jak przedstawiono go w superprodukcji. Okazuje się, że jest też wielowymiarową, interesującą postacią. Przygotowując się do roli, zarówno w serialu jak i filmie, John Cena nie sięgnął po komiksy. Aktor wyjaśnił, co było tego przyczyną.

Nie czytałem żadnych komiksów przed ani w trakcie produkcji. Oto mój powód: pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, gdy dostałem tę pracę, uścisnąłem dłoń Jamesa Gunna i powiedziałem: „Czy chcesz, żebym przeczytał każdy komiks, czasopismo lub cokolwiek o Peacemakerze i przestudiował go?". Odpowiedział: "Nie. Powodem, dla którego wybrałem Peacemakera jest to, że wielu różnych artystów przedstawiało jego różne interpretacje. To wspaniała postać, więc od nas zależy jak się do niej zabierzemy".

Nie wiadomo czy HBO Max zamówi 2. sezon Peacemakera, ale dzięki pozytywnym opiniom zwiększają się na to szanse. Obecnie James Gunn jest w trakcie filmowania trzeciej części Strażników Galaktyki. Następnie zajmie się tajemniczym projektem od DC, który jeszcze nie został oficjalnie ogłoszony.

Peacemaker - premiera ósmego, finałowego odcinka zaplanowana jest na 17 lutego na HBO Max. Platforma będzie dostępna w Polsce 8 marca 2022 roku.

Peacemaker

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.