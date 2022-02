Nope - zwiastun nowego horroru Jordana Peele'a. Jest mroczny klimat

fot. screen z YouTube

Nope to nowy horror w reżyserii Jordana Peele'a (Uciekaj!, To my). Universal Pictures rozpoczęło kampanię promocyjną produkcji. Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu, który zapowiada mroczny klimat historii. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. W filmie mieszkańcy pewnej doliny w Kalifornii będą świadkami niesamowitego i mrożącego krew w żyłach odkrycia. Chodzi o pewien obiekt na niebie, który producenci starają się ukryć w zwiastunie. Materiał sugeruje, że wspomniany obiekt będzie mieć jakiś związek z obcymi.

Nope - zwiastun

Nope

W obsadzie znajdują się Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott i Brandon Perea. Peele nie tylko wyreżyserował, ale również napisał scenariusz filmu.

Nope - premiera filmu w USA 22 lipca 2022 roku.

