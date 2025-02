fot. AMC

Colman Domingo drugi rok z rzędu został nominowany do Oscara za pierwszoplanową rolę. W 2024 roku otrzymał wyróżnienie za film Rustin, a w tym roku za Sing Sing. Jednak wcześniej widzowie mogli go kojarzyć z roli Victora Stranda ze spin-offa The Walking Dead. Wcielał się w tego antybohatera przez 8 sezonów. Jako jedyny z obsady zagrał we wszystkich odcinkach.

Colman Domingo docenia pracę w Fear the Walking Dead

W podcaście Happy Sad Confused aktor zdradził, że gdy usłyszał od swojej agentki, aby zagrał w Fear the Walking Dead, określanym wtedy mianem "prekursora The Walking Dead", był temu pomysłowi przeciwny.

Byłem snobem teatralnym. Pomyślałem sobie: "Absolutnie nie. Co to jest?". Powiedzieli: "Nie znasz The Walking Dead? To ogromny serial na AMC". Ja na to: "Nie oglądam telewizji". I wiem, że naprawdę miałem takie nastawienie, kiedy powiedziała: "Po zobaczeniu scenariusza, myślę, że naprawdę może ci się to spodobać".

Wtedy myślał, że dostanie do przeczytania coś, czym nie jest zainteresowany. Ale okazało się, że scenariusz był fantastyczny.

Nie wiedziałem, że telewizja może być taka. Była bogata, miała świetną historię i naprawdę prowokującą postać. Miałem swoje wyobrażenie o tej postaci, więc wysłałem taśmę, nawet o tym nie myśląc. A potem dosłownie kilka dni później dostałem ofertę – tylko na podstawie tej taśmy – zostania stałym członkiem obsady serialu Fear the Walking Dead.

fot. AMC

Serial miał premierę w 2015 roku i był emitowany do 2023 roku. W obsadzie znaleźli się m.in. Kim Dickens, Cliff Curtis, Frank Dillane i Alycia Debnam-Carey. W późniejszych sezonach dołączyli Garret Dillahunt, Maggie Grace, Jenna Elfman oraz Lennie James, który grał we flagowym serialu.

[Fear the Walking Dead] dosłownie odmieniło całą moją karierę. Tuż przed tym myślałem, że osiągnąłem to, co miałem osiągnąć, i byłem gotowy odejść z branży. Po prostu sprawy nie rozwijały się w sposób, który uważałem za sensowny. Nie dostawałem ról, nie pracowałem, nie miałem nigdzie dostępu ani agencji i zbliżałem się do czterdziestki. Pomyślałem sobie: "Nie dam rady. Muszę znaleźć sobie prawdziwą pracę". Albo przynajmniej taką, która ma sens. Życie artysty było dla mnie wtedy zbyt trudne i starałem się podjąć decyzję, w której nie będę zgorzkniały ani zahartowany przez tę branżę. Chciałem odejść, póki ją jeszcze kochałem, ale potem Fear the Walking Dead sprowadziło mnie z powrotem do branży w nowy sposób.

Obecnie Domingo możemy usłyszeć w animacji Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa, gdzie dubbinguje Normana Osborna. W postprodukcji jest serial The Four Seasons, w którym gra jedną z głównych ról obok Steve'a Carella oraz

Tiny Fey. Teraz pracuje na planie The Running Man w reżyserii Edgara Wrighta.

Czy nowy film Stevena Spielberga przypomina jego poprzednie produkcje? Colman Domingo odpowiada

