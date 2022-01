Reżyser Strażników Galaktyki 3 ma w planach nowy projekt związany z DC

fot. JESSICA MIGLIO/WARNER BROS/EVERETT COLLECTION

Reżyser James Gunn obecnie pracuje na planie Strażników Galaktyki 3. Będzie to kolejny film zaliczany do Kinowego Uniwersum Marvela o przygodach drużyny kosmicznych bohaterów MCU. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Do swoich ról powrócą Zoe Saldana jako Gamora, Chris Pratt jako Star-Lord, Dave Bautista jako Drax, Pom Klementieff jako Mantis i Karen Gillan jako Nebula. Ponadto w obsadzie znajduje się Will Poulter, który zagra Adama Warlocka.

Gunn w wywiadzie dla Collider zdradził, że po wyreżyserowaniu Strażników... ma w planach nowy projekt. Potwierdził, że będzie to telewizyjna produkcja od DC.

Wiesz, idziemy ciągle do przodu. Zobaczymy, co się dzieje. Niebawem będę wiedział, co to będzie. Zajmowałem się tym wczoraj wieczorem i dziś rano. To coś telewizyjnego.

James Gunn nie potwierdził czy nowy projekt będzie dotyczyć kolejnego spin-offa Legionu samobójców: The Suicide Squad. Filmowiec na swoim Twitterze już wcześniej sugerował, że może być coś na rzeczy.

Przypomnijmy, że już 13 stycznia będzie miał premierę na HBO Max serial Peacemaker o tytułowym bohaterze z Legionu samobójców, za którego kamerą stanął właśnie ten reżyser.