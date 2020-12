Quenn Sono - Netflix kasuje swój pierwszy, afrykański serial po jednym sezonie

Netflix

Netflix anulował swój pierwszy afrykański serial oryginalny Queen Sono po jednym sezonie, cofając tym samym decyzję o przedłużeniu produkcji, którą ogłoszono w kwietniu. Koncern nie podał żadnych powodów skasowania projektu, jednak może to wiązać się z koniecznością kręcenia serialu w różnych rejonach Afryki, co jest utrudnione przez obecną sytuację. Twórca produkcji, Kegiso Lediga, stwierdził w swoim oświadczeniu odnośnie sytuacji, że to właśnie wina pandemii i trudności związanych z nakręceniem 2. sezonu.



Netflix

W pierwszej odsłonie serialu, agentka południowoafrykańskiego wywiadu, Queen Sono, została wplątana w zawiły spisek związany z wielką polityką i biznesem, kiedy to próbowała odkryć prawdę o śmierci swojej matki.