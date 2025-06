Kingpin kontra niezadowolony fan. "Jesteś trochę zbyt zielony..."

Fot. Marvel

1. sezon Daredevil: Odrodzenie spotkał się z różnymi głosami. Fani oryginalnego serialu Netflixa nie byli zachwyceni jakością nowej produkcji, ale wydaje się, że pozostałym widzom przypadł do gustu. W serwisie Rotten Tomatoes otrzymał 87% pozytywnych opinii od krytyków i 80% od publiczności, co jest bardzo dobrym wynikiem, który nie pokrywa się jednak z rzekomo słabymi statystkami pod względem oglądalności.

2. sezon obecnie powstaje i trwają zdjęcia do niego. W tym czasie na platformie X doszło do spięcia jednego z fanów z Vincentem D'Onofrio, czyli serialowym Kingpinem. Aktorowi i nowemu serialowi Marvela zarzucono, że jego postać została "znerfiona", a zatem nie stanowi już takiego zagrożenia, jak to było przedtem i nie wzbudza strachu. D'Onofrio nie zgodził się z tym zarzutem i wdał w małą sprzeczkę z internautą. Odpowiedzi aktora możecie zobaczyć poniżej:

Vincent D'Onofrio kontra fan [1/3] "Nie mogę się zgodzić z niczym, co powiedziałeś. Moje występy były nazywane w różny sposób, ale nigdy, że były "znerfione". Nie gram tej postaci tylko dla ciebie, a ty nie oglądasz telewizji tylko dla mnie. Jesteśmy równi, a ja akceptuję twoją krytykę; nieważne, że brakuje ci sprawiedliwego podejścia i rzetelności."

