Gwiazda Plotkary dołącza do obsady serialu Netflixa. Główną rolę gra jej mąż

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Leighton Meester i Miles Fowler dołączyli do obsady 2. sezonu Nikt tego nie chce. Pierwsze nazwisko na pewno znacie z Plotkary, w której aktorka wcieliła się w Blair Waldorf. Fowler do tej grał za to role drugoplanowe, między innymi w serialu Rezydenci.

Nikt tego nie chce - kogo zagrają Leighton Meester i Miles Fowler?

Leighton Meester w serialu Nikt tego nie chce zagra „nemezis” głównej bohaterki z czasów gimnazjum. Obie spotykają się ponownie po latach, gdy są już dorosłymi kobietami. Z kolei Miles Fowler wystąpi gościnnie jako kolega Noaha, który gra z nim w jednej drużynie koszykarskiej. Postać spotyka się z Morgan, siostrą Joanne.

Nikt tego nie chce - informacje o serialu

Nikt tego nie chce to serial Netflixa, który był trzykrotnie nominowany do Złotych Globów. Głównymi bohaterami są Joanne (Kristen Bell) i Noah (Adam Brody). Ona jest agnostyczną autorką podcastów o seksie, a on rabinem świeżo po rozstaniu. Zaczynają coś do siebie czuć, ale pochodzą z dwóch różnych światów, co może stanąć na drodze do ich szczęścia. Twórcą serialu jest Erin Foster.

Warto dodać, że Leighton Meester i Adam Brody są parą. Łączy ich nie tylko miłość – oboje zagrali ulubieńców widzów w serialach, które darzą nostalgią milenialsi. Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, Meester wystąpiła w Plotkarze. Za to Brody był gwiazdą Życia na fali.

Nikt tego nie chce - zdjęcia