Pierwsza Rodzina Marvela w komplecie. Nowe międzynarodowe plakaty Fantastycznej 4

Po dwóch porażkach Marvel Studios w 2025 roku, wszystkie siły poszły w kierunku filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Zapowiedzi nastroiły fanów pozytywnie, reakcje na pokazy testowe nie były złe, a prognozy box office zapowiadają, że sytuacja z Thunderbolts* raczej nie powinna się powtórzyć. To już ostatnia prosta przed lipcową premierą, a Marvel zdecydował się na opublikowanie nowych plakatów z postaciami.

Niedawno ogłoszono, że Fantastyczna 4: Pierwsze kroki będzie mieć premierę na chińskim rynku, na dodatek tego samego dnia, co w Stanach Zjednoczonych. Z tej okazji pokazano plakaty postaci - Reeda Richardsa, Sue Storm, Johnny'ego Storma, Bena Grimma oraz H.E.R.B.I.E.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - plakaty międzynarodowe

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - opis fabuły

Osadzony w realiach tętniącego życiem, inspirowanego latami 60., retrofuturystycznego świata, film Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki przedstawi Pierwszą Rodzinę Marvela, w skład której wchodzą Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Niewidzialna Kobieta, Johnny Storm/Ludzka Pochodnia i Ben Grimm/Stwór - staną oni przed najtrudniejszym z dotychczasowych wyzwań. Zmuszeni do balansowania pomiędzy rolą bohaterów a siłą więzi rodzinnych, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym, kosmicznym bogiem o imieniu Galactus (Ralph Ineson) i jego tajemniczą herold, Silver Surfer (Julia Garner). A gdyby cały plan Galactusa, by pożreć całą planetę i wszystkich jej mieszkańców, nie był wystarczająco zły, nagle stanie się on w dodatku bardzo osobisty.