Razer Barracuda X - multiplatformowe słuchawki, które spodobają się posiadaczom Nintendo Switcha

Źródło: Razer

Nowy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy od firmy Razer powstał z myślą o graczach, którzy korzystają z wielu platform gamingowych, w tym m.in. urządzeń przenośnych takich jak smartfony czy Nintendo Switch. Zestaw Barracuda X waży zaledwie 250 gramów, a odczepiany mikrofon zwiększa mobilność słuchawek. Producent zadbał także o to, aby korzystanie z tego sprzętu było możliwie jak najmniej uciążliwe, dlatego Barracuda X nie trzeba ręcznie parować z kompatybilnymi urządzeniami. Wystarczy wpiąć do nich dongle USB-C, a słuchawki automatycznie nawiążą połączenie z konsolą, smartfonem bądź komputerem.

Wspomniany dongle okaże się szczególnie przydatny w przypadku użytkowników konsoli Nintendo Switch, która nie dysponuje modułem Bluetooth pozwalającym sparować bezprzewodowe słuchawki. Konsola pojawiła się nawet jako jedna z wyróżnionych platform w materiałach promocyjnych, gdyż idealnie przystaje do idei, która stała za stworzeniem Barracuda X.

W poniższej galerii można zobaczyć, jak nowe słuchawki prezentują się w pełnej krasie:

Razer Barracuda X

Warto zauważyć, że Razer wyposażył ten model w szeroki zestaw akcesoriów dodatkowych. Oprócz dongla przesyłającego sygnał dźwiękowy za pośrednictwem autorskiej technologii Razer HyperSpeed Wireless znajdziemy tu także kabel 3,5 mm do wpięcia Barracuda X do portu słuchawkowego, kabel zasilający USB-A – USB-C oraz ekstender USB-A – USB-C, który pozwoli wpiąć dongle do urządzeń pozbawionych portu USB-C.

Według zapewnień producenta w pełni naładowana bateria wystarczy nawet na 20 godzin zabawy. Razer wycenił słuchawki Barracuda X na 100 €, kupimy je na stronie producenta.