The Last Of Us 2 już niebawem! Nowe zdjęcia z drugiego sezonu

fot. Max

Entertainment Weekly opublikowało kolejne zdjęcia z drugiego sezonu wyczekiwanej adaptacji gry The Last Of Us. To już kolejne kadry z nowych odcinków, które możemy zobaczyć przedpremierowo.

The Last Of Us 2 – nowe zdjęcia

Casting The Last of Us znów wzbudza kontrowersje. Internauci nadal się nie pogodzili

The Last Of Us 2 – fabuła, obsada, data premiery

Po pięciu latach spokoju od wydarzeń z pierwszego sezonu, wspólna przeszłość dopada Joela i Ellie, wciągając ich w konflikt – między sobą i światem jeszcze bardziej niebezpiecznym i nieprzewidywalnym niż ten, który zostawili za sobą.

Obok Pedro Pascala i Belli Ramsey, zobaczymy też wiele nowych twarzy, które wcielą się w postacie znane z drugiej części gry. Są to: Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Jeffrey Wright, Catherine O’Hara, Danny Ramirez, Tati Gabrielle, Young Mazino, Ariela Barer oraz Spencer Lord.

Premiera 2 sezonu The Last of Us w serwisie Max została zaplanowana na kwiecień tego roku. Nie potwierdzono jeszcze dokładnej daty premiery.