Alternatywne okładki crossovera Deadpoola i Batmana. Co za fantastyczne nawiązania!

fot. Marvel Comics

Jakiś czas temu zapowiedziano pierwszy od dawna crossovery Marvel Comics i DC Comics. Dwa największe wydawnictwa komiksowe połączyły siły, a owocem tej współpracy jest historia, w której Batman spotka Deadpoola. Za scenariusz nadchodzącego komiksu odpowiada Zeb Wells, który niedawno pracował nad filmem Deadpool & Wolverine. Z kolei za ilustracje i projekt okładki odpowiada weteran Greg Capullo, który ostatnio tworzył do Wolverine: Revenge.

Wiadomo też, że to prawdopodobnie nie ostatni taki crossover. Przecieki sugerują, że dojdzie jeszcze do powstania komiksów o trzech duetach, na które fani nie mogą się doczekać. Tymczasem Marvel Comics opublikował nowe, alternatywne wersje okładek do pierwszego zeszytu Deadpool/Batman. Ich stworzeniem zajęli się znani artyści - Mark Bagley, Ryan Stegman oraz Skottie Young.

Fani komiksów - a także osoby, które widziały Deadpool & Wolverine - z pewnością rozpoznają nawiązanie w jednej z okładek, w której to w odbiciu batarangów widać Deadpoola. W komiksach Marvela w identycznej sytuacji znalazł się Wolverine, w którego szponach było widać oblicze Zielonego Goliata.

Alternatywne okładki możecie zobaczyć poniżej:

Deadpool/Batman - alternatywne okładki

Wymarzone crossovery bohaterów DC i Marvela