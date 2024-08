"Short King" Logan. Grafika z Deadpool & Wolverine pokazuje Hugh Jackmana w komiksowych proporcjach

Fot. ryan_meinerding_art (instagram), comicbookmovie.com

Reklama

Opublikowano nową grafikę koncepcyjną do Deadpool & Wolverine. Przedstawia najlepsze jak dotąd spojrzenie na "Short King" Logana, jeden z wielu filmowych wariantów mutanta. Co ciekawe, ta wersja miała być nieco bardziej zbliżona do komiksów, w których bohater jest niższy, niż grający go na ekranie Hugh Jackman. Grafiką podzielił się Ryan Meinerding, szef rozwoju wizualnego Marvel Studios.

"Short King" Logan. Grafika z Deadpool & Wolverine

Oto kolejny wariant Wolverine'a z Art of Deadpool & Wolverine! Miałem frajdę, tworząc ten rysunek i próbując zachować komiksowe proporcje!

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Ryan Meinerding (@ryan_meinerding_art) ROZWIŃ ▼

Deadpool & Wolverine - warianty Logana

Oto zestawienie różnych wersji Wolverine'a, które mogliśmy zobaczyć w filmie.

Logan – postać z filmu Logan: Wolverine

Dajcie znać, jaka wersja Logana z filmu Deadpool & Wolverine spodobała się wam najbardziej. Czekamy na komentarze!