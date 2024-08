Czy Daredevil Bena Afflecka miał się pojawić w Deadpool & Wolverine? Dlaczego nie ma Cable'a?

fot. Marvel Studios

Deadpool & Wolverine to film, który wielu aktorom dał szansę godnego pożegnania się z postaciami, w które wcielali się już wcześniej. Głównie chodzi o Elektrę, Blade'a i Gambita, ponieważ trudno mówić o godnym pożegnaniu Johnny'ego Storma w wykonaniu Chrisa Evansa zważywszy na sposób jego śmierci. Z filmu dowiadujemy się również, że Daredevil w wykonaniu Bena Afflecka również zmarł. Posłużyło to jako żart i lekką docinkę Jennifer Garner w stosunku do aktora.

Scenarzyści filmu, Paul Wernick i Rhett Reese, powiedzieli:

Ben był na liście, ale nigdy nie doszło do napisania tego w scenariuszu lub skontaktowania się z nim. Wielkim sukcesem Deadpoola było to, że dzięki jego sukcesowi coraz łatwiej i łatwiej było zainteresować inne osoby tym filmem.

Dlaczego w Deadpool & Wolverine zabrakło Cable'a?

Cable to postać, którą szeroka publiczność poznała za sprawą Deadpoola 2. Wcielał się w niego Josh Brolin. Wielu fanów przyjęło z niezadowoleniem brak tej postaci w nowym filmie MCU. Okazuje się jednak, że może to wynikać z większych planów Kevina Feige i spółki na tego herosa:

Mieliśmy dostęp do każdego, tak? Z kreatywnego punktu widzenia chcieliśmy skupić się na tych ludziach lub postaciach, którzy nie dostali godnego pożegnania od Foxa. Chcieliśmy uhonorować ich dziedzictwo. Zastanawialiśmy się nad Cablem. Chodzi o to, że dopiero co był w Deadpoolu 2. Nie pasuje do niego pomysł dania mu godnego zakończenia. Sądzę, że to postać, która będzie się jeszcze przewijać przez uniwersum Marvel-Fox. Ale do tego filmu się nie dostał. Kochamy go i chcielibyśmy go w nim zobaczyć.

Czy scena z Thorem i Deadpoolem ma znaczenie?

Jedną z zabawniejszych, ale i tajemniczych scen jest ta, w której Thor opłakuje Deadpoola. Scenarzyści przyznali, że było to użyte ponowne nagranie. Nie wykluczyli jednak powrotu do tej sceny w przyszłości:

Były pewne seriale telewizyjne i filmy, gdzie pokazywało się to, co wydarzy się w przyszłości i potem trzeba było do tego doprowadzić. Sądzę, że taki jest tutaj plan. Albo to zignorujemy w przyszłości albo napiszemy ten moment.

