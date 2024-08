Ghost Rider szarżuje, jest Daredevil Afflecka! Deadpool & Wolverine miażdżą szkicami koncepcyjnymi

Marvel/cbr.com

Od dawna mówiło się o tym, że w filmie Deadpool & Wolverine mieliśmy zobaczyć Ghost Ridera w wersji Nicolasa Cage'a i Daredevila portretowanego przez Bena Afflecka. Choć obu aktorów w produkcji MCU ostatecznie zabrakło, z wypowiedzi scenarzystów jednoznacznie wynika, że ich udział był mocno rozważany na wczesnym etapie prac nad projektem. Ten fakt potwierdzają właśnie ujawnione, niesamowite szkice koncepcyjne.

Zamieścił je w sieci odpowiadający w Marvel Studios za rozwój wizualny Rodney Fuentebella. Grafiki, które trafią później do książki The Art of Deadpool & Wolverine, przedstawiają wielką bitwę, w której biorą udział rozmaite warianty Pyskatego Najemnika, jak i bohaterowie dawnych filmów Marvela, wśród nich obecni na ekranie Blade (Wesley Snipes), Ludzka Pochodnia (Chris Evans) i Elektra (Jennifer Garner). Są też nacierający Ghost Rider i Daredevil Afflecka. Spójrzcie sami:

Deadpool & Wolverine - szkice koncepcyjne. Są Ghost Rider i Daredevil

Deadpool & Wolverine - szkice koncepcyjne

Fuentebella zdradził, że powyższe prace powstały na bardzo wczesnym etapie prac nad filmem. Jego podstawowym celem było pokazanie, jak monumentalne widowisko może stworzyć Marvel.

