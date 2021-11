Sing 2 - finalny zwiastun animacji. Występ bohaterów zachwyci widzów

fot. Illumination

Sing 2 zapowiada się na szaloną komedię z chwytającymi za serce utworami muzycznymi w tle. Scenarzystą i reżyserem jest Garth Jennings. W obsadzie oryginalnego dubbingu powrócili między innymi Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Nick Kroll i Tori Kelly. W Sing 2 dołączą do nich: Pharrell Williams, Letitia Wright, Eric Andre i Chelsea Peretti.

Sing 2 - zwiastun

Sing 2 - o czym film?

Miś koala - Buster Moon i gwiazdorska obsada jego teatru pragną wystąpić na olśniewającej, wspaniałej i ekstrawaganckiej scenie. Jest tylko jeden haczyk: najpierw muszą przekonać najbardziej samotną gwiazdę rocka na świecie (głosu użycza legenda muzyki-Bono, debiut w animacji), aby do nich dołączyła. Problem w tym, że Clay po stracie żony od ponad dekady zamknął się z dala od świata i nikt go nie widział. Buster wyrusza na poszukiwanie lwa i przekonania go do powrotu na scenę. Marzenie Bustera o wielkim sukcesie staje się jednocześnie emocjonalnym przypomnieniem mocy muzyki, która leczy nawet najbardziej złamane serce.

Sing 2 - premiera w polskich kinach odbędzie się 7 stycznia 2022 roku.