10 najciekawszych propozycji Canal+ na listopad. W tym nowy serial romantyczny "Planeta Singli"

CANAL+ online w listopadzie oferuje wiele nowych tytułów. Jedna z najbardziej popularnych komedii romantycznych ostatnich lat przejdzie na mały ekran. Planeta Singli. Osiem historii nie tylko przedstawi zupełnie nowe opowieści, ale i odpowie na pytanie, czy można znaleźć drugą połówkę dzięki aplikacji randkowej. Nie zabraknie też czegoś dla fanów mocniejszych wrażeń. Dzięki platformie obejrzymy między innymi thriller Moloch i kryminał Reyka. Za to osoby, które lubią emocje, ale niekoniecznie krwawe, będą mogły prześledzić kulisy najgłośniejszego romansu prezydenckiego XX wieku.

Planeta singli. Osiem historii

Komedia romantyczna

Kinowa trylogia Planeta Singli podbiła serca Polaków. Przyszedł czas na osiem zupełnie nowych, pełnych wzruszeń historii miłosnych, które zostaną pokazane w formie serialu. Każdego z bohaterów łączy dostęp do aplikacji randkowej. Widzowie będą mogli przekonać się, czy dzięki takiej współczesnej formie nawiązywania kontaktów można znaleźć drugą połówkę. Każdy odcinek Planety Singli. Osiem historii to samodzielna opowieść, a produkcja pokaże różne oblicza miłości. Pierwszej, dojrzałej czy nieoczekiwanej.

Premierowy odcinek: 19.11 o godzinie 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz od rana w serwisie CANAL+ online.

Moloch

Kryminał

Moloch to francusko-belgijski thriller, który liczy sześć odcinków. Ambitna dziennikarka i lekarz psychiatrii będą starali się rozwikłać zagadkę nietypowych zgonów, gdy ludzie zaczną podpalać się na ulicach. Nie wiadomo, czy to wyrafinowana forma samobójstwa, czy kryje się za tym coś więcej. Wskazówką może być Moloch - imię, które coraz częściej pojawia się na murach nadmorskiego miasteczka i jest powiązane z jakimś kultem. Spodziewajcie się mrocznego nastroju, zagadek i akcji.

Premierowe odcinki: w każdą środę od 3.11 o godz. 20:10 w Ale kino+, dostępne już w serwisie CANAL+ online.

Reyka

Kryminał

Reyka to serial kryminalny o policyjnej profilerce i psycholożce, która po przeżyciu potwornej traumy poświęciła się pomocy innym. Jednak mroczna przeszłość postanowiła o sobie przypomnieć. Kobieta w młodości została porwana, a następnie więziona i wykorzystywana seksualnie przez cztery lata. Teraz będzie musiała rozwiązać nową, trudną sprawę i ponownie stawić czoła tej starej.

Premiera: 7.11 o godz. 20:10 w Ale kino+ i od 8.11 w serwisie CANAL+ online.

W American Crime Story: Impeachment widzowie będą mogli zobaczyć kulisy głośnego romansu prezydenta Billa Clintona i stażystki Moniki Lewinski. Ten cykl pokazuje najsłynniejsze afery w historii USA, takie jak proces O.J. Simpsona czy zabójstwo Gianniego Versace. W tym sezonie odkryjemy szczegóły najsłynniejszego romansu prezydenckiego XX wieku. Jak do niego doszło? Jak go upubliczniono? I co najważniejsze - jakie miał konsekwencje prawne?

Premiera: poniedziałek 8.11 o 21:50 w CANAL+ PREMIUM oraz od 9.11 w serwisie CANAL+ online.

Ptak dobrego Boga

Historyczny

Ptak dobrego Boga to amerykański miniserial historyczny, który przybliży ostatnie miesiące Johna Browna przed śmiercią. Mężczyzna całe swoje życie walczył z niewolnictwem. Stał się inspiracją dla wielu osób, a także bohaterem abolicjonizmu. W produkcji zobaczymy, jak w 1859 roku zaatakował arsenał w Wirginii. Serial oparty jest na powieści Jamesa McBride’a.

Premiera: 17.11 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz od 18.11 w serwisie CANAL+ online.

Zasada Comeya

Dramat

Zasada Comeya to próba rekonstrukcji wyborów prezydenckich, w których zwyciężył Donald Trump. Miniserial pokazuje wydarzenia rozgrywające się w zaciszu gabinetów najwyższych urzędników z perspektywy szefa FBI, Jamesa Comeya, który był niezwykle zainteresowany rosyjskim wpływem na wybory. I przez to stanowił zagrożenie. Mężczyzna jako drugi w historii szef agencji został zdymisjonowany przed końcem kadencji

Premiera: 21.11 o godz. 22:20 w CANAL+ PREMIUM oraz od 22.11 w serwisie CANAL+ online.