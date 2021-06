Snake Eyes - materiały wideo przedstawiają postacie z filmu. Kiedy nowy zwiastun?

fot. Paramount

Snake Eyes: G.I. Joe Origins to spin-off serii G.I. Joe, który opowiada o genezie słynnego, milczącego wojownika ninja z uniwersum. Kampania promocyjna widowiska nabiera tempa. W sieci pojawiły się materiały wideo, które przedstawiają głównego bohatera oraz inne postacie jakie zobaczymy w produkcji. Zawierają one nowe sceny z filmu. Możecie je obejrzeć poniżej. Ponadto pełny zwiastun produkcji ma zadebiutować już w najbliższy poniedziałek, 21 czerwca.

W filmie główny bohater zanim przyjmie swój ikoniczny, tytułowy przydomek trafia do pewnego klanu ninja, który uczy go tajników walki. Ma to pomóc mężczyźnie w zemście za śmierć ojca.

W obsadzie znajdują się Henry Golding, Andrew Koji, Samara Weaving, Ursula Corbero, Iko Uwais, Peter Mensah, Takehiro Hira i Haruka Abe. Za reżyserię odpowiada Robert Schwentke, który dał się poznać światu jako twórca serii Red.

Snake Eyes: G.I. Joe Origins - premiera filmu w polskich kinach 23 lipca.