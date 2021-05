Snake Eyes: G.I. Joe Origins - bohater po raz pierwszy będzie mówić. Aktor o szczegółach

fot. Paramount

Snake Eyes: G.I. Joe Origins, jak sam tytuł wskazuje, pokaże między innymi genezę najpopularniejszego przedstawiciela G.I. Joe, czyli zobaczymy, jak stał się genialną bronią, którą wszyscy znają. Niektórzy fani mają problem z tym, że w filmie on mówi, gdy zawsze Snake Eyes był milczącym ninją, ale wiemy, że na to miały wpływ czynniki fabularne.

Henry Golding w rozmowie z Colliderem skomentował podejście do mówiącego Snake Eyesa. Podkreśla, że są świadomi, kim on jest i jaki powinien być, więc w filmie nie będzie on wygadanym facetem, który podczas walki będzie rzucać żartami. Aktor ma świadomość mroku kryjącego się w tej postaci i według niego jego bohater "otwiera się" i mówi jedynie, gdy czegoś chce się dowiedzieć i będzie to dla niego korzyść. To wszystko jednak jest konieczne, aby zrozumieć jego motywacje, jego przeszłość, historię i jak stanie się tym, kogo fani znają. Ta historia ma dopiero ukształtować człowieka, który będzie znanym Snake Eyesem, bo jak aktor tłumaczy, na początku jest on trochę nieokiełznanym - i tu użył słowa - gówniarzem.

Jednym z kluczowych wątków będzie relacja Snake Eyesa ze Storm Shadowem, która jest jedną z bardziej znanych w świecie G.I. Joe. Zobaczymy, jak tworzy się ich braterska więź i jak ona zostaje zniszczona, tworząc odwiecznie znany konflikt.

- Na początku są braćmi, ale są też sceny, w których są wrogami. Będą też momenty, w których muszą współpracować, by walczyć ze wspólnym nieprzyjacielem. Ta relacja nie kończy się na jednym, a bardziej odkrywane są kolejne jej warstwy. To jest świetna rzecz w genezach, bo możemy zobaczyć podstawy i dlaczego to wszystko jest tak emocjonalnie naładowane dla tych postaci oraz jak się zmienia.

Czy G.I. Joe i Kobra mają role w filmie? Henry Golding mówi otwarcie, że obie frakcje są w filmie i odgrywają ważne role. Większy aspekt historii tego uniwersum jest istotny dla opowiedzenia o tym bohaterze. Aktor obiecuje też easter eggi dla wieloletnich fanów.

Snake Eyes - premiera w lipcu 2021 roku.