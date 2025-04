Amator z Ramim Malekiem to podręcznikowy przykład nudy i przeciętności. Są recenzje krytyków

fot. 20th Century Studios

Amator to nowy thriller szpiegowski w reżyserii Jamesa Hawesa i z Ramim Malekiem w roli głównej. Film bazuje na powieści Roberta Littella, a w obsadzie znajduje się kilka głośnych nazwisk z Hollywood. Produkcja miała się różnić od większości podobnych dzieł. Tym razem protagonistą nie jest typowy bohater filmu akcji, a nerd pracujący dla CIA, który pragnie zemsty za śmierć żony.

Amator w kinach zadebiutuje w najbliższy piątek, tj. 11 kwietnia 2025 roku. W serwisie Rotten Tomatoes pojawiły się pierwsze recenzje krytyków. W chwili pisania tego tekstu, produkcja z Ramim Malekiem ma 67% pozytywnych opinii na bazie 51 recenzji. Przekłada się to na średnią 5.9/10.

Amator – recenzje krytyków

Zdaniem krytyków Amator to definicja przeciętności. Jest to kalka wielu pomysłów z gatunku szpiegowskiego, a produkcja niewiele wnosi do siebie. Scenariusz nie jest ciekawy, choć ma interesujące motywy, do których podchodzi w świeży sposób. Produkcji brakuje za to tempa. Jest to zaskakująca nudna propozycja dla fanów podobnych dzieł. Na tempo narzekają nawet ci krytycy, którzy całość ocenili pozytywnie. Film wlecze się do trzeciego aktu i jest to na tyle męczące, że wielu z oceniających było już znużonych w trakcie ostatniej części widowiska. Sceny akcji są pozbawione polotu i finezji, ale produkcja "wygląda jak film", a zatem ma konkretny styl wizualny i różni się od wielu podobnych do siebie produkcji, które tworzyły rozmaite platformy streamingowe. Pada jednak zarzut, iż Amator jest po prostu... za ciemny.

Zadziwiająco słabo wypadły też występy aktorskie. Rami Malek poza ekscentrycznym sposobem gry nie jest w stanie wyciągnąć więcej z roli. W jego obronie można za to powiedzieć, że została po prostu słabo i nieciekawie napisana. Postać Jona Bernthala również jest uznana za niepotrzebną w fabule.

Dialogi nie są najlepsze i nie porywają, produkcji brakuje też napięcia, ale za to nie emocji. Tych podobno jest zaskakująco dużo. Jest to produkcja skierowana dla fanów gatunku, a także entuzjastów dużej ilości "pulpu". Niestety fani thrillerów prawdopodobnie nie znajdą w Amator wiele dla siebie. Nie jest to też przepełniona rozrywką produkcja, którą ogląda się dla odprężenia. Zamiast tego może za to położyć do snu. Ostatecznie Amator jawi się jako przeciętniak pod każdym względem.

Amator – co wiadomo o filmie?

Charlie Heller (Malek) to genialny, ale głęboko introwertyczny dekoder CIA, który na co dzień pracuje w piwnicy głównej siedziby w Langley. Jego życie wywraca się jednak do góry nogami, gdy jego żona ginie w londyńskim ataku terrorystycznym. Gdy jego przełożeni odmawiają podjęcia jakichkolwiek działań, postanawia wziąć sprawy we własne ręce i wyrusza w niebezpieczną podróż po całym świecie. Zamierza wyśledzić odpowiedzialnych za atak, a posiadane informacje wywiadowcze służą mu za ostateczną broń, pozwalającą wymknąć się prześladowcom i zemścić się za stratę ukochanej osoby.

Do obsady należą też Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez i Danny Sapani.

Produkcję wyreżyserował James Hawes. Scenariusz stworzyli Ken Nolan i Gary Spinelli, bazując na powieści Roberta Littella.

Premiera światowa Amator w kinach jest zaplanowana na 11 kwietnia 2025 roku.

