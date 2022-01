Spider-Man: Bez drogi do domu w czołówce MCU. Ranking filmów uniwersum

materiały prasowe

Spider-Man: Bez drogi do domu zebrał fenomenalne recenzje krytyków. Według Rottentomatoes.com, czyli strony zbierającej recenzje od zweryfikowanych dziennikarzy publikujących w sieci, przez długi czas pokazywał, że miał on 100% pozytywnych opinii. Kilka tygodni po premierze ten wynik spadł do 94%, ale to nadal kapitalne osiągnięcie, plasujące Pajączka na podium w rankingu filmów MCU.

Stawkę nadal zamykają Eternals z najgorszym wynikiem 47%. Więcej o tym, dlaczego ten film tak podzielił krytyków oraz widzów pisaliśmy w artykule analizującym odbiór Eternals.

Ranking filmów MCU (Rotten Tomatoes)

27. Eternals - 47% na Rotten Tomatoes

Ranking filmów MCU (IMDb)

Sprawdźmy, jak na tle ocen krytyków wypadają oceny widzów według portalu IMDb. Pajączek bezkonkurencyjny. Oceny są w skali od 1 do 10.

27. The Incredible Hulk (2008) - Ocena użytkowników: 6,6

