Najlepsze skasowane seriale Netflixa. Z ich końcem fani nadal się nie pogodzili [TOP 10]

Na przestrzeni lat zmieniła się postrzeganie Netflixa przez publiczność na całym świecie. Z początku było to miejsce do oglądania jakościowych seriali w przystępnej cenie z domowego zacisza, dzieląc się hasłem ze znajomymi i oglądając wszystko za jednym zamachem. Później nadeszła era, w której przeważała ilość ponad jakość, co już spotkało się z krytyką użytkowników. Po drodze pojawiło się wiele jakościowych seriali, ale niektóre z nich nie doczekały się zwieńczenia, na które zasługiwali twórcy oraz fani.

Najlepsze skasowane seriale Netflixa wg Rotten Tomatoes [TOP 10]

Przygotowaliśmy dla Was listę seriali Netflixa, które otrzymały dobre oceny od krytyków, podobały się publiczności i miały całkiem niezłą oglądalność, ale z różnych powodów nie zaistniały na dłużej w ofercie giganta streamingowego. Niektóre z nich na pewno kojarzycie, a pod petycjami innych może się nawet podpisaliście. Jedne nowsze, a inne mające już kilka lat na karku. Od produkcji animowanych, przez komedie dla młodzieży, dramaty i na kryminałach skończywszy. Wszystkie je łączy jeden wspólny mianownik - jeśli nie stanie się cud, to kolejnych sezonów nigdy nie zobaczymy.