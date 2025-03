Karen nie do poznania na zdjęciach z planu 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie. Nowa aktorka w obsadzie

Fot. Marvel

Reklama

Każdego dnia z Nowego Jorku spływają nowe zdjęcia z planu 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie. To dobra i zła wiadomość dla fanów. Zła pod względem tego, że w pewien sposób spoileruje wydarzenia, które dopiero będą miały miejsce w 1. serii. Przypomnijmy też, że zdjęcia z planu 1. sezonu zepsuły niespodziankę związaną z powrotem Jona Bernthala i pozostałych członków oryginalnej obsady serialu Netflixa.

Daredevil: Odrodzenie: sezon 1, odcinek 4 - recenzja spoilerowa

Ze zdjęć z planu 2. sezonu można wywnioskować, że Matt Murdock będzie zmuszony do ukrywania swojej tożsamości publicznie z powodu oddziałów Wilsona Fiska zajmujących się łapaniem mścicieli. Charlie Cox pojawiał się na zdjęciach w stylu incognito, a doniesienia zgodnych ze sobą scooperów mówią o tym, że Daredevil stworzy własną drużynę herosów, która zawalczy z oddziałami Kingpina.

Na nowych zdjęciach z planu widzimy za to Karen Page (Deborah Ann Woll), ale w kompletnie nowym stylu. Inny kolor włosów i prawdopodobna peruka zdają się potwierdzać, że najbliżsi Matta Murdocka będą zmuszeni do ukrywania się przed Kingpinem i jego ludźmi. Nie tylko najbliżsi, bo na kolejnych zdjęciach, które dopiero opublikowano, widzimy aktorkę Annie Parisse, która dołączyła do obsady 2. sezonu. Jej postać nie będzie mieć łatwego życia - na nowych zdjęciach jest zatrzymana przez ludzi Fiska z grupy "anty-mścicielskiej".

Daredevil: Odrodzenie: sezon 2 Zobacz więcej Reklama

Ranking wszystkich odcinków Daredevila wg IMDb