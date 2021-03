Spider-Man: No Way Home - dubler Andrew Gardielda na planie? Prawdopodobny trop

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Sony

Według plotek w filmie Spider-Man: No Way Home zobaczymy Andrew Garfielda jako Pajaczka z serii Niesamowity Spider-Man oraz Tobeya Maguire'a w roli superbohatera z serii Spider-Man Sama Raimiego. Pojawiały się różne tropy, dementowanie ze strony Toma Hollanda, ale na razie nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia. Nowa plotka to kolejny trop, który może potwierdzać te rewelacje.

Jak donosi The Direct, wszystko za sprawą Williama Spencera, który był dublerem Andrew Garfielda w jego filmach o Spider-Manie. Kaskader opublikował post w mediach społecznościowych z wideo z planu czegoś dużego, na co wskazuje, że pełno jest niebieskiego tła, które potem zostanie wypełnione efektami komputerowym. Co więcej, otagował Grega Townleya, który pracuje na planie Spider-Man: No Way Home jako dubler Toma Holland. Jest to więc sugestia, że Spencer sugeruje współpracę dwóch Pajączków w tym filmie.

https://twitter.com/simonmoore2110/status/1372916752615665665

Oczywiście nie widać tam nic, co potwierdzałoby z całą pewnością, że jest to plan Spider-Man: No Way Home, ale trzeba przyznać, że jest to trop dość wiarygodny. A oliwy do ognia dodaje fakt, że Spencer szybko skasował swój post, ale oczywiście w Internecie nic nie ginie. Czemu więc miałby to zrobić? Pozostaje tylko sedno całej tej spekulacji, że samo połączenie nazwisk z wielką produkcją, daje wniosek mogący być potwierdzenie plotek.

Spider-Man: No Way Home - premiera w grudniu 2021 roku.