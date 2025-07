Nowa Diuna będzie drugim takim filmem w historii. Zapowiada się wizualna uczta dla oczu

fot. Warner Bros. Pictures

Do rozpoczęcia prac nad Diuną: Mesjaszem, czyli zwieńczeniem trylogii Denisa Villeneuve'a, pozostało jeszcze sporo czasu. Już teraz dowiadujemy się jednak wieści, które mogą ekscytować fanów nie tylko science fiction Franka Herbata, ale i przepięknych wizualiów. Okazuje się, że nowa Diuna będzie drugim filmem w historii, który zostanie nakręcony w rewolucyjny sposób.

Do kin na całym świecie w 2026 roku wejdzie The Odyssey od Christophera Nolana, która została w całości nakręcona kamerami IMAX. Oznacza to, że format obrazu jest znacznie większy i pozwala na umieszczenie przepięknych krajobrazów i o wiele większą liczbę detali. To pierwszy taki film w historii i nie powinno dziwić, że to właśnie Nolan jest pionierem, ponieważ od lat korzystał z kamer IMAX, choć nigdy do nakręcenia produkcji w całości.

Teraz CEO IMAX, Richard Gelfond, potwierdził w rozmowie z CNBC, że Denis Villeneuve w ten sam sposób nakręci Diunę: Mesjasza.

Jest niezwykle kreatywny. Kolejną Diunę robi z kamerami IMAX, nakręci tak całość. Nie rozmawialiśmy o tym jeszcze, ale mam nadzieję, że tak samo będzie z [nowym Jamesem] Bondem.

