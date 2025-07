To mogła być jedna z najbrutalniejszych scen w Star Wars. Disney ją wyciął

fot. Disney+

Gwiezdne Wojny: Akolita to jedna z najnowszych i przy okazji najbardziej krytykowanych produkcji ze świata Star Wars wyprodukowanych przez Disneya. Serial był krytykowany na długo przed premierą, ale ta wcale nie poprawiła sytuacji. Ostatecznie po słabych wynikach oglądalności zdecydowano się na skasowanie projektu, chociaż pod koniec 1. sezonu wyraźnie sugerowano dalszy ciąg tej opowieści.

Krytycy i publiczność nie mieli wielu słów pochwały dla serialu Disneya, ale jeśli coś można było bronić, to ciekawą choreografię scen walk, która bardziej przypominała to, co oferowała Trylogia Prequeli. Słowa uznania zebrał też Manny Jacinto w roli Nieznajomego.

Wprowadzenie tajemniczego Nieznajomego było jednym z powszechnie chwalonych momentów całego serialu. Była to pełna napięcia scena, w której antagonista pokazał siłę i pokonał kilku Rycerzy Jedi naraz. Scena sama w sobie była brutalna i robiła wrażenie choreografią, a jak się okazuje - mogła być jeszcze mroczniejsza.

O tym opowiedział sam Manny Jacinto podczas Denver Fan Expo:

Gwiezdne Wojny zawsze były dla całych rodzin, ale chcieliśmy pokazać też brutalny aspekt tej walki. Jeśli dobrze pamiętam, to był jeden moment, w którym złapałem głowę któregoś Jedi i zacząłem nią uderzać o skałę. Chcieliśmy pokazać, że moja postać jest brutalna i nie ma żadnych skrupułów.

Gwiezdne Wojny: Akolita i tak był brutalniejszy od innych produkcji z tego świata, który przecież zasłynął choćby z odcinania rąk ważnym postaciom. W Star Wars rzadko jednak widzieliśmy przemoc fizyczną w takim natężeniu i przy takiej intensywności. To z pewnością byłoby coś nowego, ale mogłoby odrzucić niektóre osoby. Ostatecznie Disney zdecydował się na usuniecie tego fragmentu walki.

