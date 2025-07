Najgorsze historie z planów filmowych. Ból, upokorzenia i bezwzględni filmowcy

fot. materiały prasowe

Reklama

Kochamy smaczki z planów filmowych, zwłaszcza jeśli zbliżają nas do odtwórców ukochanych ról. To zawsze ciekawy element promocji produkcji, na który widzowie często czekają z niecierpliwością. Oczywiście najchętniej słuchamy o tych pozytywnych aspektach. Ale bądźmy realistami – jak to w pracy bywa, nie zawsze wszystko idzie jak z płatka. Plany filmowe to osobne mikrospołeczności, grupy ludzi, które muszą współdziałać, by dopiąć wszystko na ostatni guzik.

Często pojawia się presja, chaos, a negatywna atmosfera potrafi zniszczyć dobry humor. Wtedy dzieją się rzeczy, o których niejeden aktor chciałby zapomnieć. Wiele incydentów początkowo jest przemilczanych, a emocje tłumione. Cóż, przynajmniej do czasu.

Zebraliśmy dla Was dziesięć nieprzyjemnych sytuacji prosto z planów filmowych ulubionych produkcji. Wiele z nich jest zatrważających i zdecydowanie nie powinny były się wydarzyć. Opowieści dotyczą współpracy z reżyserami, ekipą filmową albo ogólnych warunków na planie. Czasem były to sytuacje wręcz nie do przewidzenia.

Najgorsze historie z planów filmowych