Moon Knight - tak Oscar Isaac trenuje walkę z serialu MCU. Imponujące wideo

Marvel

Oscar Isaac jest w trakcie wytrwałego procesu przygotowania do startu zdjęć do serialu Moon Knight. Wszystko wskazuje na to, że prace mają rozpocząć się w kwietniu 2021 roku. Wiemy, że to serial MCU, więc będzie dużo akcji. Nowe wideo zza kulis sugeruje, że Oscar Isaac planuje sam wykonywać popisy kaskaderskie i po obejrzeniu tego wideo trudno kwestionować pracę jaką wykonał. Filmik pokazuje trening aktora, który wykonuje choreografie z kaskaderami. Choć aktor nie potwierdził, że wideo na pewno pochodzi z serialu Moon Knight, według wszystkich jest to oczywista formalność, bo to jest najbliższy projekt Isaaca.

Zobaczcie i oceńcie sami:

Gdy ruszą zdjęcia, poznamy resztę obsady serialu MCU. Na razie wiadomo, że na pewno jest w niej Ethan Hawke.

Bohaterem komiksu jest Marc Spector - były najemnik, który został uratowany przed śmiercią na egipskiej pustyni i obdarzony nadludzkimi mocami pewnego boga. Po powrocie do USA przywdziewa kostium tytułowego Moon Knighta, który nie jest jedynym alter-ego Spectora.