Oto nowy film Christiana Bale'a: kontrowersyjny, radykalny i punkowy

Mamy nowe informacje o The Bride! w reżyserii Maggie Gyllenhaal. Projekt inspirowany Narzeczoną Frankensteina, w którym znajdą się takie gwiazdy jak Christian Bale czy Penélope Cruz, ma być kontrowersyjny i na wskroś punkowy. Poniżej znajdziecie wypowiedź Petera Sarsgaarda na ten temat.

A jeśli pierwszy raz słyszycie o tym tytule, zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na jego temat, które umieściliśmy na końcu tekstu. To nie głośny blockbuster, więc mogliście o nim nie słyszeć, a wydaje się dość intrygujący.

The Bride! ma być kontrowersyjne

Powiem, że będzie kontrowersyjny – zdradził Peter Sarsgaard portalowi Deadline. – W końcu będzie bardzo punkowy. Pod pewnym względami jest niezwykle radykalny, a główni bohaterowie są na wskroś niedoskonali. W zasadzie to także historia miłosna. I historia o potworze, który skrywa się w każdym z nas.

Co ciekawe, wbrew plotkom, The Bride! nie ma być musicalem, choć Sarsgaard przyznał, że znalazło się w nim kilka numerów muzycznych.

Wszystko, co wiemy o The Bride!

The Bride! ma być historią inspirowaną Narzeczoną Frankensteina. Projekt wyreżyseruje Maggie Gyllenhaal, która była dwukrotnie nominowana do Oscara: za najlepszy scenariusz adaptowany w Córce i występ drugoplanowy w Szalonym sercu. Wielu z Was może ją również znać z filmu Sekretarka, który po latach ponownie ponownie zyskał rozgłos dzięki mediom społecznościowym. W obsadzie oprócz Petera Sarsgaarda są także Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz i Annette Bening.

Akcja rozgrywa się w Chicago w latach 30. XX wieku. Frankenstein prosi dr Euphroniusa o pomoc w stworzeniu towarzyszki. W ten sposób przywracają do życia zamordowaną kobietę jako Pannę Młodą. następstwem tego są kiełkujący romans, zainteresowanie policji i radykalne zmiany społeczne.

The Bride! ma zaplanowaną premierę na 6 marca 2026 roku. Dystrybucją filmu zajmuje się Warner Bros.

