Spider-Man: No Way Home - teoria o Electro i innych daje do myślenia. Jaki związek z Iron Manem?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Dziennikarz portalu Screenrant.com wysnuł teorię, że złoczyńcy, których obserwujemy w zwiastunach filmu Spider-Man: Bez drogi do domu mogą nie być dokładnie tymi, których znamy z produkcji w reżyserii Sama Raimiego oraz Marca Webba. W pewnym sensie wtóruje temu dziennikarz The Direct, snując własne rozważanie. Za dowód traktują słowa Doktora Strange'a o tym, że goście przybywają z różnych światów. Założenie jest takie, że takie sformułowanie sugeruje więcej niż dwa światy, czyli gdyby pochodzili jedynie z tamtych dwóch serii filmowych. To pozwoli pokazać złoczyńców trochę inaczej i prawdopodobnie z tego powodu Electro nie jest niebieski, a Lizard jest bardziej umięśniony. Nie oznacza to jednak, że nie ma tu postaci ze znanych serii filmowych, bo według wypowiedzi Alfreda Moliny wszystko wskazuje na to, że Doktor Octopus może być z filmów Raimiego. Za kolejny dowód biorą inne zdanie Doktora Strange'a o tym, że wszyscy złoczyńcy zginęli w walce ze Spider-Manem, a wiemy, że Lizard oraz Sandman w swoich filmach przeżyli.

Electro zabił Iron Mana?

The Direct kontynuuje rozważanie na temat Electro, który - jak widzicie na plakacie - ma reaktor łukowy taki, jak Iron Man, jest właśnie inną wersję czarnego charakteru. Założenie jest więc takie, że ten Electro zdobył go w swoim świecie, zanim został przeniesiony do MCU w wyniku zaklęcia Doktora Strange'a. Z uwagi na wydarzenia z serialu What If... ?, które jawnie sugerowały, że Iron Man ginie w każdej alternatywnej rzeczywistości, dziennikarz The Direct sugeruje, że Electro mógł zabić Iron Mana ze swojego świata, aby zdobyć reaktor łukowy, który pozwala mu inaczej korzystać ze swoich mocy. Jest tu sugestia, że to właśnie dzięki niemu nie jest niebieski, jak w Niesamowitym Spider-Manie 2, bo reaktor staje się przekaźnikiem energii elektrycznej, nie jego ciało.

Spider-Man: Bez drogi do domu

Spider-Many nie ze znanych światów?

Screenrant więc idzie dalej, sądząc, że być może zapowiadani w plotkach Tobey Maguire i Andrew Garfield nie grają dokładnie tych samych wersji Spider-Manów, których znamy z ich filmów. Dzięki temu Marvel Studios może wprowadzić odpowiednie wariacje, jednocześnie nie narażając się na gniew fanów, którym jakieś szczegóły fabularne ich dalszych losów mogą nie przypaść do gustu. Alternatywne światy równoległe to pole nieograniczonych możliwości.

Czy te spekulacje do Was trafiają? Dajcie znać w komentarzach!

Spider-Man: Bez drogi do domu - opis fabuły

Cały świat wie, że Spider-Man to Peter Parker. Pajączek nie może już ukrywać się za maską i nie może już oddzielić życia superbohatera od tego zwyczajnego. Kiedy prosi Doktora Strange'a o pomoc, pojawia się jedynie więcej problemów. Zmusza to go do rozwikłania zagadki, co tak naprawdę oznacza być Spider-Manem.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach 17 grudnia 2021 roku.