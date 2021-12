Spider-Man: Bez drogi do domu - ten fanowski zwiastun rozbawia. Nic dziwniejszego nie zobaczycie

fot. materiały prasowe

Aldo Jones to spec od tworzenia przedziwnych przeróbek trailerów różnych głośnych popkulturowych tytułów. Jego podejście do filmu Spider-Man: Bez drogi do domu to oczywiście wykorzystanie trzech Pajączków, czyli pojawiają się również Tobey Maguire oraz Andrew Garfield i... ogrom dziwności. Jego seria filmików jest znana z tego, że są to przeróbki dość kreatywne i często zaskakująco zabawne. Przede wszystkim jednak ma być dziwnie, a czy może być za bardzo dziwnie? Oceńcie sami!

Spider-Man: Bez drogi do domu - dziwny zwiastun

Spider-Man: Bez drogi do domu - o czym film?

Przypomnijmy, że wydarzenia filmu rozgrywają się od razu po zakończeniu superprodukcji Spider-Man: Daleko od domu. Cały świat wie, że Spider-Man to Peter Parker. Pajączek nie może już ukrywać się za maską i nie może już oddzielić życia superbohatera od tego zwyczajnego. Kiedy prosi Doktora Strange'a o pomoc, pojawia się jedynie więcej problemów. Zmusza to go do rozwikłania zagadki, co tak naprawdę oznacza być Spider-Manem.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach 17 grudnia 2021 roku.