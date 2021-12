Spider-Man: Bez drogi do domu - kategoria wiekowa została przyznana. Nowe wideo

Fot. GoHenry/Marvel

Kategoria wiekowa filmu Spider-Man: Bez drogi do domu została przyznana. Jest to PG-13, czyli niektóre elementy filmu mogą być niewskazane dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jest to taka sama kategoria, jaką miały poprzednie części. Produkcją dostała ją za sceny akcji i przemocy, sugestywne komentarze i niepoprawny język.

DailyBugle na TikToku

Do sieci trafiło też nowe wideo z konta DailyBugle na tiktoku. Tam też fikcyjna Betty Brant pracująca dla J. Jonah Jamesona jako stażystka komentuje wydarzenia z filmu. Jest to utrzymane w humorystycznym stylu, który zapowiada, że Jameson i wątek Bugle'a będzie komediowym elementem przygód Spider-Mana. Zobaczcie filmik na koncie Daily Bugle na TikToku.

Plotki o Spider-Manie są prawdziwe?

Amy Pascal, producentka film u z ramienia Sony skomentowała plotki krążące wokół superprodukcji.

- Plotki to fajna zabawa, bo wiele jest prawdziwych, ale wiele również nie jest zgodna z prawdą. Niebezpieczeństwo jest w momencie, gdy wchodzisz na grunt budowania oczekiwań. Chcesz, aby ludzie byli podekscytowani filmem i nie rozczarowani tym, czego nie dostaną.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach już 17 grudnia 2021 roku.

