Spider-Man: No Way Home - zdjęcia zabawek. Czarno-złoty kostium i Pajączek z magią

fot. materiały prasowe

Do sieci trafiły zdjęcia wielu produktów i gadżetów związanych z filmem Spider-Man: No Way Home. Jako że każda pokazuje dwa nowe kostiumy Pajączka, możemy założyć, że nie jest to wymysł zabawkarskich firm i w istocie superbohater takowe stroje będzie mieć w filmie. Jeden przypomina klasyczny strój z wyraźnymi złotymi elementami, a drugi to wariacja jego czarnego stroju z Daleko od domu z również dodanymi złotymi elementami. Fabularne przyczyny wyglądu nowych kostiumów nie zostały ujawnione.

Ciekawe jest to, że zabawki sugerują, że Spider-Man będzie władać magią. Widać to szczególnie na figurce Funko, która akcentuje magiczne niebieski krąg przy dłoni bohatera, podobnie jak żółte przy Doktorze Strange'u. Na razie kompletnie nie wiadomo, na jakiej zasadzie ma to działać i czy w istocie jest to magia w przypadku Pajączka. Dodano, że kostium nazywa się "integrated suit", co według spekulacji ma sugerować jakąś integracje z magicznymi mocami Doktora Strange'a.

Zobaczcie w galerii wszystkie zabawki i oceńcie nowe kostiumy Spider-Mana. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy oficjalna część promocji Spider-Man: No Way Home, który na ekrany trafi w grudniu 2021 roku.