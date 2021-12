Pajączek idzie po rekordy. Pierwsze wyniki finansowe na poziomie sprzed pandemii!

fot. materiały prasowe

Spider-Man: Bez drogi do domu zarabia zgodnie z optymistycznymi prognozami. Według Deadline wyniki z czwartkowych pokazów wieczornych w Ameryce Północnej nie tylko pobiły wszelkie rekordy pandemii, ale również są rekordowe w klasyfikacji przed pandemią. Zanotowano wynik w wysokości 50 mln dolarów. Jest to trzeci najwyższy wynik w historii kina po Avengers: Koniec gry (60 mln dolarów) oraz Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (57 mln dolarów).

Jednocześnie ten wynik pobił rekord w historii studia Sony. Poprzedni wynosił 15,4 mln dolarów i dotyczył on filmu Spider-Man: Homecoming. Dla porównania rekord pandemii wynosił 13,2 mln dolarów i należał do Czarnej Wdowy.

Rekordy Spider-Mana

Czwartkowe pokazy wieczorne wliczają się do wyniku pierwszego dnia, czyli są one sumowane z piątkiem. Według szacunków informatorów Deadline tutaj powinniśmy zobaczyć minimum 100 mln dolarów. Jest o tyle wielki wyczyn, że żaden film w czasach pandemii w skali ogólnej nie zanotował otwarcia w wysokości 100 mln dolarów w Ameryce Północnej, a tylko nieliczne dobły w ogóle do tej kwoty. Jeśli to się potwierdzi, będzie to czwarty najwyższy wynik w historii po Avengers: Endgame (157,4 mln dolarów), Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy (119,1 mln dolarów) oraz Gwiezdne wojny: ostatni Jedi (104,7 mln dolarów). Kwota oczywiście może być większa, bo to są na razie szacunki.

Według firmy analitycznej Market EnTelligence podczas pokazów wieczornych w Ameryce Północnej film obejrzało 3,7 mln widzów. Według firmy Comscore/Screen Engine widzowie średnio oceniają film na 95%, a 89% poleci go znajomym.

Portal Fandango, czyli największa strona ze sprzedażą biletów online w USA, donosi, że Spider-Man: Bez drogi do domu sprzedał już więcej biletów niż wszystkie filmy z 2020 i 2021 roku.

Spider-Man w światowym box office

Na świecie filmy miał pierwsze pokazy w środę 15 grudnia i tutaj również radzi sobie fenomenalnie. Tego dnia zebrano 43.6 mln dolarów z 15 krajów. Wyników z czwartku jeszcze nie ma.

Spider-Man: Bez drogi do domu - film jest wyświetlany na ekranach polskich kin.

