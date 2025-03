Nicepool z Deadpool & Wolverine to celowa karykatura Justina Baldoniego? Ryan Reynolds nie zaprzecza

Fot. Marvel

Konflikt pomiędzy Blake Lively a Justinem Baldonim trwa już od jakiegoś czasu i nic nie wskazuje na to, by miał się szybko zakończyć. Batalia sądowa potrwa jeszcze długo i niewykluczone, że udział w niej weźmie też Marvel Studios i Ryan Reynolds. Aktor został oskarżony o stworzenie karykatury bazującej na Baldonim, czyli Nicepoola, który pojawił się w Deadpool & Wolverine. To postać, która kreowała się na wielkiego przyjaciela i sojusznika kobiet, a w ostateczności marnie skończyła za sprawą Lady Deadpool, której głos podkładała Lively. Prawnicy Baldoniego uważali, że była to celowa karykatura i poniżenie, a postać została dodana w styczniu 2023 roku po kłótni pomiędzy Reynoldsem a Baldonim.

The Wrap zapewnił nową aktualizację w tej sprawie. Ryan Reynolds rzekomo nie zaprzeczył oskarżeniom o celowym stworzeniu Nicepoola na wzór Baldoniego. Aktor i jego prawnicy twierdzą jednak, że ta postać i sytuacja nie ma żadnego powiązania z żadnymi zarzutami prawnymi i jest tylko przejawem urażonych uczuć. Ma to stanowić pretekst do budowania iluzji prześladowania przez Reynoldsa, co nie jest prawdą.

W odpowiedzi powtórzone są zarzuty o tym, że Baldoni wykorzystywał firmy zewnętrzne do szerzenia dezinformacji i hejtu na temat Lively. Z kolei Reynoldsa opisano w rozmowie z The Wrap jako przykładnego męża, który na własne oczy doświadczył "emocjonalnej i finansowej dewastacji" Blake Lively.

