Co z Batmanem 2? James Gunn z nowymi informacjami

Trwa preprodukcja Batmana 2. Choć wcześniej informowano, że scenariusz jest już praktycznie ukończony, wychodzi na to, iż nie było to do końca prawdą. James Gunn odniósł się do tych doniesień na aplikacji Threads, odpowiadając na pytanie fana:

- Uważam, że ta relacja miała dobre intencje, ale była błędna. Bardzo na to czekamy.

To niekoniecznie oznacza złe wieści, ale pamiętajmy, że Batman 2 już raz został opóźniony. Pierwotnie planowano jego premierę na październik 2025 roku, lecz została przesunięta o rok. Pozostaje mieć nadzieję, że nie czekają nas kolejne zmiany w harmonogramie.

DC - James Gunn kontra internetowe plotki

Oprócz Batmana 2 Gunn odniósł się również do plotek odnośnie Nicholasa Houlta. Mówiło się, że aktor miałby użyczyć głosu młodemu Lexowi Luthorowi w Creature Commandos, co okazało się nieprawdziwe. Gunn zapewnił, że postać Lexa w ogóle nie pojawi się w tym serialu, choć możemy spodziewać się "masy innych ekscytujących występów".

Gunn potwierdził również, że niestety nie pojawi się na nadchodzącym konwencie Comic Con Experience, który odbędzie się w Brazylii.