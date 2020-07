The 100 - zdjęcia z pilota potencjalnego spin-offu. Jest szansa na nowy serial

fot. The CW

The 100 ma szansę na spin-off, ale wszystko zależy od tego, jak potencjalny pilot serialu zostanie odebrany przez widzów. Jest to 8. odcinek 7. sezonu, który zabierze widzów w daleką przeszłość.

Historia odcinka zatytułowanego Anaconda ma zabrać widzów do czasu nuklearnej apokalipsy na Ziemi, która rozpoczęła całą lawinę wydarzeń, doprowadzając do fabuły The 100. Szczegóły są jeszcze trzymane w tajemnicy.

Ed Frainman wyreżyserował odcinek na podstawie scenariusza Jasona Rothenberga, czyli showrunnera i twórcy serialu.

The 100 - zdjęcia ze spin-offu

The 100: sezon 7, odcinek 8 - potencjalny spin-off

The 100 - zwiastun 8. odcinka

The 100 ma premierę w Polsce na Netflixie.