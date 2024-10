Beetlejuice Beetlejuice już online. Gdzie obejrzeć w VOD?

Fot. Materiały prasowe

Beetlejuice Beetlejuice bardzo szybko trafił na platformy VOD, na których możemy zakupić wersję cyfrową albo ją wypożyczyć na 48 godzin. Nie wpłynie to jednak negatywnie na sukces komercyjny, ponieważ film w reżyserii Tima Burtona osiągnął znakomite wyniki w kinach. Zarobił globalnie 434,9 mln dolarów, przy budżecie wynoszącym 100 mln dolarów. Sprzedaż w VOD jedynie zapewni dodatkowe zyski.

Beetlejuice Beetlejuice online – gdzie obejrzeć?

Oto lista platform, na których można obejrzeć film oraz ceny za wykupienie dostępu do wersji cyfrowej.

Sklep Amazon Prime Video - 49,99 zł za wypożyczenie, 64,99 zł za kupno.

Sklep iTunes - 49,99 zł za wypożyczenie, 64,99 zł za kupno.

Premiery CANAL+ - 49,99 zł za wypożyczenie, brak możliwości zakupu.

Megogo - 44,99 zł za wypożyczenie, 64,99 zł za kupno.

Rakuten - 49,99 zł za wypożyczenie, 64,99 zł za kupno.

Player - 40 zł za wypożyczenie, brak możliwości zakupu.

Play Now - 49 zł za wypożyczenie, brak możliwości zakupu.

Beetlejuice Beetlejuice - opis fabuły

Po nieoczekiwanej tragedii w rodzinie, trzy pokolenie rodziny Deetzów powracają do domu w Winter River. Życie Lydii zostaje wywrócone do góry nogami, gdy jej buntownicza córka, Astrid, odkrywa tajemniczy model miasteczka na strychu i portal do zaświatów zostaje przypadkowo otwarty. Szykują się kłopoty w obu światach. To tylko kwestia czasu aż ktoś wypowie trzy razy imię Beetlejuice i demon powróci, siejąc chaos.