The Boys - showrunner potwierdza nawiązanie do sceny z Avengers: Koniec gry

W finale 2. sezonu serialu The Boys, doszło do starcia pomiędzy kobiecymi superbohaterkami. Fani komentując ten moment i tworząc różnego rodzaju memy, nawiązywali do sceny z finałowego starcia w finale Avengers: Koniec gry. Wtedy też w jednym momencie zebrały się wszystkie heroiny Kinowego Uniwersum Marvela. Twórca serialu Amazona potwierdził, że rzeczywiście nawiązali ironicznie w ten sposób do widowiska Marvela.

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter, Eric Kripke powiedział, że chociaż jest fanem MCU, to jednak chciał zwrócić uwagę na niedociągnięcia wciąż obecne w gatunku filmów superbohaterskich. Nawiązał do sceny z finału Endgame, gdzie zebrały się wszystkie bohaterki MCU. Kripke jest zdania, że tak skonstruowana scena aż prosiła się o sparodiowanie.

Wiele z tego pomysłu pochodzi od naszej producentki wykonawczej, Rebeki Sonneshine, która przyszła do nas po pierwszym weekendzie Avengers: Endgame. Była po prostu wściekła. Też to widziałem i pomyślałem, że to było bardzo głupie i słabo ustawione. Ona na to: "nawet nie zaczynaj". Uznała to za protekcjonalne i się z nią zgodziłem. Wtedy też zrodził się pomysł satyrycznego nawiązania do tej sceny. Kiedy jest coś naprawdę absurdalnego w kulturze superbohaterów, celebrytów lub Hollywood, natychmiast się tym zajmiemy.

Omawianą scenę z udziałem Starlight, Maeve i Kimiko możecie zobaczyć w finałowym odcinku 2. sezonu serialu The Boys.