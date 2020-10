The Boys - czy Stormfront żyje i czego możemy oczekiwać w 3. sezonie? Showrunner odpowiada

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Amazon Studios

2. sezon The Boys dobiegł końca. W finałowym odcinku nie brakowało akcji, ani szokujących wydarzeń. Śmierć dopadła również kilku bohaterów. Jednak los niektórych pozostał zagadką, jak choćby niezwykle okaleczonej Stormfront. Showrunner serialu, Eric Kripke, rozwiał wątpliwości widzów i w wywiadzie dla TVLine potwierdził, że superbohaterka wciąż żyje.

Nie umarła! To Stumpfront [stump oznacza kikut - przyp. red.]! Jest małą nazistką bez kończyn. Nie jest martwa. To, co uważaliśmy za interesujące było to, że ona starzeje się bardzo, bardzo wolno. Więc najbardziej poetyckim zakończenie dla tej postaci, która tak wierzy w czystość rasową, to zostać okaleczoną. Konieczność życia przez stulecia jest dla niej gorszym losem niż śmierć.

The Boys powrócą z 3. sezonem, lecz nie wiadomo, kiedy aktorzy i ekipa filmowa wejdzie na plan zdjęciowy. Kripke wyraził nadzieję, że stanie się to na początku 2021 roku, ale z powodu pandemii koronawirusa plany mogą ulec zmianie. Póki co showrunner ciężko pracuje nad dalszym ciągiem historii wraz ze scenarzystami. Podzielił się kilkoma informacjami, czego widzowie mogą się spodziewać w 3. sezonie, m.in. że powinni obawiać się o los Hughiego, który postanowił pracować dla Victorii Neuman. Przypomnijmy, że ta postać okazał się supkiem i to ona stoi za masakrą, która wydarzyła się podczas przesłuchania w Kongresie.

Biedny Hughie, on naprawdę sądził, że stanie na własnych nogach i uda mu się uzyskać nieco niezależności postępując zgodnie z literą prawa. A w rezultacie wszedł wprost do jaskini lwa z czym na pewno będzie musiał się zmierzyć w 3. sezonie.

W końcówce 2. sezonu Mallory powiedziała Rzeźnikowi, że dostała dofinansowanie od rządu i Victorii Neuman na stworzenie grupy, która będzie pilnować supków. To oznacza, że w nowym sezonie The Boys będą bardziej przypominać komiks.

Będą oficjalnie pracować dla CIA. Będą mieć budżet i biura we Flatiron Building, a ich życie będzie dość stabilne. Jednak będą nad nimi wisieć zagrożenia. To tylko kwestia czasu, aż Homelander się załamie, a także poznają straszną prawdę o Neuman. Ten stan zadowolenia w 3. sezonie nie potrwa długo.

W 3. sezonie do obsady dołączy gwiazda Nie z tego świata, Jensen Ackles, który wcieli się w rolę Soldier Boya. Nie jest to pozytywny superbohater. Kripke w rozmowie z Variety opowiedział, jaką rolę odegra w nowej serii.

W komiksie jest trochę nieudolny i podporządkowany Homelanderowi. Natomiast tworząc tę postać dla serialu, chcemy przybliżyć historię Vought, ponieważ on jest jak John Wayne. To jest człowiek, który jest w pobliżu Vought od lat. On był Homelanderem przed Homelanderem. Pochodzi z innej epoki, ale też ma ego i ambicję. Wydaje się różnić od niego, bo po porostu pochodzi z innych czasów.

Fani nie mogą się już doczekać nowego sezonu, dzięki finałowemu odcinkowi 2. serii, który zachwycił widzów. Jedna z krwawych scen w chatce z tego epizodu zainspirowała fana o pseudonimie u/leunnam do połączenia jej ze sceną z superbohaterskiego filmu Avengers: Czas Ultrona. Efekt możecie zobaczyć poniżej.

The Boys – 2. sezon jest dostępny w całości na Amazon Prime Video.