Luca Guadagnino wybrał najlepsze filmy XXI wieku. Jeden tytuł zaskakuje

Reżyser Tamte dni, tamte noce i Challengers, został poproszony przez The New York Times o wymienienie 10-ciu najlepszych filmów XXI wieku. Na liście znalazły się takie tytuły, jak hongkoński film Spragnieni miłości w reżyserii Wong Kar-Wai czy tajwańskie Millennium Mambo (2001) od Hsiao-Hsien Hou. Wybór kina artystycznego przez tego twórcę na pewno nie powoduje zdziwienia, ale miejsce trzecie już tak.

Luca Guadagnino na trzecim miejscu swojej listy umieścił film Duchy Marsa (2001) w reżyserii legendarnego Johna Carpentera, dla którego był to przedostatni projekt w karierze. Wybór zaskakuje, ponieważ ten horror science fiction zaliczył klapę finansową, a także został zmiażdżony przez krytyków. Pisali o złych dialogach, kiepskiej grze aktorskiej, dezorientujących retrospekcjach i scenach, które były bardziej kampowe niż straszne. Również widzom Duchy Marsa nie przypadły do gustu, ale mimo to osiągnęły status kultowego wśród wąskiej grupy publiczności. Jak widać do fanów należy również Guadagnino.

Duchy Marsa - fabuła, obsada

Ziemia, XXIII stulecie. Ludzie już dawno skolonizowali Marsa. Międzygalaktyczna pani policjant, Melanie Ballard i jej oddział dostają rozkaz przetransportowania niezwykle groźnego przestępcy, Desolation Williamsa, do więzienia w marsjańskim mieście Chryse. Po lądowaniu okazuje się, że oddział górników uwolnił duchy starożytnych marsjańskich wojowników. [Opis dystrybutora]

W obsadzie znaleźli się Natasha Henstridge, Ice Cube, Jason Statham, Pam Grier, Clea DuVall i Joanna Cassidy.