Reżyserka Reniferka z nowym projektem dla Netflixa! W obsadzie pojawiły się gwiazdy

Something Very Bad Is Coming To Happen to nowy serial w konwencji horroru, który ma trafić na Netflixa. Potwierdzono, że nominowana do nagrody Emmy Weronika Tofilska (Reniferek) zajmie się reżyserią czterech odcinków. Producentką serialu jest Haley Z. Boston, a producentami wykonawczymi – odpowiedzialni za Stranger Things The Duffer Brothers oraz Hilary Leavitt, a także Andrea Sperling i Weronika Tofilska.

W obsadzie potwierdzono już obecność dwóch aktorów. W nowej produkcji pojawi się nominowana do nagrody Emmy Camila Morrone (Daisy Jones & The Six) oraz Adam DiMarco (Biały Lotos).

Something Very Bad Is Coming To Happen – co wiadomo?

Something Very Bad Is Coming To Happen opisywany jest jako klimatyczny serial grozy. Akcja rozgrywa się na weselu – będziemy towarzyszyć pannie młodej (Camila Morrone) i panu młodemu (Adam DiMarco) w tygodniu poprzedzającym ich niefortunny ślub.

Premiera serialu odbędzie się na Netflixie w 2025 roku. Na razie nie znamy szczegółów dotyczących planowanych zdjęć ani dokładnej daty pojawienia się produkcji w serwisie.