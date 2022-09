The Lord of the Rings - serial pobił rekord oglądalności. Najlepsza premiera Amazonu

fot. Amazon Prime Video

Według oficjalnych informacji w ciągu 24 godzin od premiery serialu The Lord of the Rings: Rings of Power obejrzało go 25 mln osób w skali globalnej. W oświadczeniu platformy czytamy, że jest to absolutny rekord najlepszego otwarcia serialu w historii serwisu streamingowego.

Porównania jednakże dokonać nie można, bo do tej pory Amazon Prime Video w odróżnieniu od HBO Max czy Netflixa, nigdy nie publikował statystyk premier seriali.

- Jestem wdzięczna fundacji Tolkien Estate, naszym showrunnerom J.D. Payne'owi oraz Patrickowi McKayowi, producentce wykonawczej Lindsey Weber, obsadzie i ekipie filmowej - za wspólną prace i niezliczone pokłady kreatywnej energii. Dziękuję też dziesiątkom milionów fanów za to, że oglądają. Wyraźnie mają taką samą pasję wobec Śródziemia jak my i tak naprawdę to oni są dla nas prawdziwą miarą sukcesu - napisał Jennifer Salke z Amazonu.

Nie ma na razie jak ocenić, jak wielki jest to sukces w porównaniu do innych seriali. Według dziennikarzy minie kilka tygodni zanim Nielsen i inne firmy opublikują tradycyjnie swoje analizy wyników oglądalności. Pierwszy sezon ma 8 odcinków. Każdy nowy odcinek co piątek w Amazon Prime Video.